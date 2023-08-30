Причетний до заворушень в Одесі у 2014 році та воював проти ЗСУ – затримано бойовика угруповання «ЛНР»

Служба безпеки повідомила про затримання в Одесі бойовика угруповання «ЛНР», який воював проти ЗСУ і брав активну участь у провокаціях на користь РФ під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року.

«Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків. Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання «Призрак», яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора. З того часу фігурант під псевдонімом «Санта» воював проти українських військ на сході нашої держави, у тому числі в районі Бахмутської траси. Однак згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя», – розповіли в СБУ.

Слідчі затримали чоловіка і повідомили йому про підозру за статтею «участь у терористичній групі чи терористичній організації».

«Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Напередодні СБУ повідомляла про затримання бойовика угруповання «ДНР», який тривалий час також переховувався від правосуддя за участь у війні проти України. Чоловік є жителем Костянтинівки на Донеччині та намагався втекти до невизнаного Придністров’я.