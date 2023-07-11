У Мін’юсті повідомили про конфіскацію двох квартир у Києві, які належали дизайнеру-пропагандисту із РФ

Вищий антикорупційний суд України схвалив позов Міністерства юстиції України про конфіскацію на користь держави двох квартир у Києві, які належать російському дизайнеру-пропагандисту Артемію Лебедєву. Про це у фейсбуці повідомила директор департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Багатих.

«ВАКС задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів рашистського блогера і пропагандиста Артємія Лєбєдєва – в дохід держави стягнуто дві квартири в центрі Києва (138 кв.м та 193 кв.м)», – повідомила Інна Багатих.

У березні СБУ звинуватила Лебедєва у виправданні війни через репортаж із захопленої військами РФ Запорізької АЕС, яку він відвідав у червні 2022 року.

У січні минулого року Артемій Лебедєв опинився серед росіян, проти яких президент Володимир Зеленський запровадив санкції. У липні 2022 року Лебедєв опублікував відео «ДНР» та Україна. 48 годин челендж», в якому розповів про поїздку на окуповані Росією території Донецької та Запорізької областей.

Влітку 2021 року Лебедєв став одним із ведучих стріму «Прекрасна Росія бу-бу-бу» пропагандистського телеканалу RT.

У березні 2017 року СБУ заборонила Лебедєву в’їзд до України.