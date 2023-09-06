Суд ЄС відхилив апеляцію двох російських мільярдерів щодо зняття санкцій

Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію російського мільярдера Дмитра Пумпянського щодо виключення зі списку санкцій блоку за його ймовірні зв’язки з Кремлем.



Суд відхилив апеляції Пумпянського, а також його дружини та сина.



Як йдеться у рішенні суду, яке цитує агентство DPA, хоча Пумпянський прямо і не відіграє ролі у війні, він «бере участь у діяльності секторів економіки, які становлять суттєве джерело доходів» для російського бюджету. Його дружина займає низку позицій у компаніях, підконтрольних Пумпянському, стверджує суд.



Засновник найбільшого в Росії виробника сталевих труб «Трубної металургійної компанії» Пумпянський потрапив під санкції ЄС у березні 2022 року.



Повідомляється, що пов’язаний з Кремлем мільярдер Геннадій Тимченко також програв апеляцію в суді.



Таким чином їхні активи в ЄС залишаться замороженими. Очікується, що обидва подадуть апеляцію.

За даними Bloomberg, російський мільярдер Геннадій Тимченко, намагаючись оскаржити санкції ЄС, накладені на нього через агресію Росії проти України, раніше заявляв у суді, що його тісні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним не означають, що він є союзником Кремля в його політиці щодо України.

Геннадій Тимченко, якого у ЗМІ називають «скарбником Путіна», потрапив під санкції США у 2014 році після окупації Криму. ЄС та Велика Британія оголосили проти нього санкції у 2022 році.

Загалом, за даними суду ЄС, російські бізнесмени подали близько 60 позовів щодо зняття санкцій.