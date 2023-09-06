ОГП: суд заарештував майно російської компанії «Кіберсталь» на Харківщині

Суд наклав арешт на металопродукцію з Росії вартістю в майже 3 мільйона гривень, повідомляє Офіс генерального прокурора 6 вересня.

Зараз триває передача майна в управління Агентства з менеджменту та управління активами.

За даними слідства, українське підприємство намагалося розмитнити вантаж із металом, який належить компанії російського мільярдера. Рада національної безпеки і оборони наклала на нього санкції га 10 років.

«Металопродукція, виготовлена російською компанією «Кіберсталь», прибула до Харківської області перед початком повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, проте розмитнена не була та перебувала на складах української митниці», – повідомляє ОГП.

Читайте також: АРМА офіційно відкрило реєстр активів, арештованих у кримінальних справах

Офіс додає, що українська компанія намагалася розмитнити товар через фірми-прокладки в 2023 році. Триває розслідування за статтею про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Його веде Державне бюро розслідувань.

За даними відкритих джерел, основну частину у власності компанії «Кіберсталь» має російський підприємець Андрій Комаров.

Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство про націоналізацію російських об’єктів на своїй території та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від нищення військами РФ.