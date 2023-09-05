СБУ повідомила російському олігарху Фрідману про підозру за фактами із розслідування «Схем»

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» (частина 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба відомства.



В основу тексту підозри Фрідману з-поміж іншого лягли факти, вперше оприлюднені в розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода). Журналісти розповіли, як російська компанія «АльфаСтрахование» надає Росгвардії послуги зі страхування службового транспорту, в тому числі тих військових частин, які беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях. Також розслідувачі встановили, що інша російська компанія X5 Retail Group Фрідмана під час повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом Росії, а саме – з підприємством «Военторг» Міноборони РФ, яке забезпечує російських військових формою та продуктами харчування.



«Для фінансування загарбницьких «проєктів» Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп». Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России», яка постачається окупантам на передову. Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті», – йдеться у повідомленні на сайті СБУ, опублікованому 5 вересня.

В спецслужбі також повідомляють, що «наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності». Фрідману загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Михайла Фрідмана також викликають на допит в головне слідче управління СБУ на 11 ранку 8 вересня. Про це йдеться у повістці, яку опублікував Офіс генерального прокурора разом з текстом підозри бізнесмену. ОГП здійснює процесуальне керівництво.

У своєму розслідуванні «Схеми» навели численні підтвердження того, що військові частини Росгвардії, які підписали з «Альфастрахованием» контракти на страхування службового транспорту, беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях. За останні п’ять років така співпраця принесла «АльфаСтрахованию» понад 280 мільйонів рублів, а за 2022-й – щонайменше 63,4 млн рублів.



Наприклад, «Схеми» наводять акт наданих послуг за 2022 рік за контрактом з одним із підрозділів Росгвардії – центральним – на загальну суму майже 40 мільйонів рублів (18,3 мільйона гривень).

Зокрема, в межах цього контракту були застраховані підрозділи Росгвардії у Калузькій та Воронезькій областях, страхування автопарку яких разом обійшлось у майже 2 мільйони рублів (600 тисяч гривень). Декілька їхніх застрахованих КАМАЗів з воєнною символікою можна побачити на знімках колони росгвардійців, які у квітні 2022-го року поверталися з України до Воронезької області Росії.

Як з’ясували журналісти, з-поміж російських силовиків, компанія Фрідмана співпрацює не лише з Росгвардією. «АльфаСтрахование» застрахувало транспорт Головного управління МВС Росії у місті Санкт-Петербург та Ленінградській області.

Зокрема, один із застрахованих автомобілів – УАЗ – журналісти помітили на відео з Маріуполя, зняте у квітні цього року, яке редакції передали активісти руху «Маріуполь.Спротив». Поруч із УАЗом були окупанти у військовій формі, які перевіряли документи у місцевих жителів.

«Схеми» також встановили, що страхова компанія Фрідмана застрахувала автомобілі військової частини, яка підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента РФ Володимира Путіна.

Розслідувачі також з’ясували, що російська компанія X5 Retail Group, співвласником якої є Фрідман, під час повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом Росії, а саме – з підприємством «Военторг» Міноборони РФ, яке забезпечує російських військових формою та продуктами. Йдеться про діяльність мережі роздрібних магазинів у Росії під спільним брендом «Военторг-Пятерочка», яка була створена у 2014 році і продовжує розростатись і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фінансові звіти, які «Схеми» отримали з Федеральної податкової служби РФ, свідчать, що протягом 2022 року компанія «Военторг-Ритейл», яка опікується цим партнерством, перерахувала іншій компанії Фрідмана «Агроторг» – постачальнику товарів для магазинів «Военторг-Пятерочка» – близько півмільярда рублів за реалізовану продукцію.

«Воєнторг-Рітейл» згадується у санкційному списку Євросоюзу з червня 2022-го. З-поміж іншого, фірма випускала футболки під брендом «Армії Росії» з символікою російського вторгнення.

У коментарі «Схемам» сам Михайло Фрідман підтвердив, що він є акціонером цих компаній, але підкреслив, що «вийшов з усіх органів управління». У Мін’юсті України журналістам повідомили, що така співпраця може бути підставою для конфіскації активів Михайла Фрідмана в Україні на користь держави.



Після публікації розслідування про співпрацю російського «АльфаСтрахования» з підрозділами Росгвардії, що беруть участь у війні проти України, власник цієї страхової компанії, люксембурзький холдинг ABH Holdings, акціонером якого є Фрідман, заявив про намір вийти з бізнесу в Росії – як страхового, так і банківського.



Пізніше, у липні, президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо низки компаній, співвласником яких є Фрідман. Зокрема, санкції були введені щодо 18 юридичних осіб, серед яких материнські структури «Сенс Банку» (раніше – «Альфа-Банк»), а також фірми зі структури власності страхового бізнесу Фрідмана під брендом «АльфаСтрахование».

Санкції були запроваджені за ініціативою Національного банку України на підставі даних, оприлюднених у травні 2023 року журналістами-розслідувачами «Схем».