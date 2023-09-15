Генштаб: ЗСУ «в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою» на Донеччині

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські військові «оволоділи Андріївкою» на Донеччині, а також у ході наступальних дій «мали частковий успіх» у районі Кліщіївки.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районі Богданівки. У свою чергу, Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. У ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в ранковому зведенні, оприлюдненому вранці 15 вересня.

У Генштабі додали, що в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському і Мар’їнському напрямках російські війська вели «безуспішні наступальні дії» в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області.

«Там, протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. На Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу», – йдеться в повідомленні.

На Мелітопольському напрямку, за даними командування, українські сили продовжують наступальну операцію. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку. Незабаром вона змінила повідомлення, назвавши ситуацію в населеному пункті «дуже складною і мінливою».

Після початкового повідомлення пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади, яка воює на Бахмутському напрямку, назвала цю інформацію «хибною та передчасною». А пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі Радіо Свобода ввечері 14 вересня заявив, що бойові дії в Андріївці в Бахмутському районі тривають.