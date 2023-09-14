В Андріївці тривають штурмові дії – пресофіцер 3-ї ОШБр

Бойові дії в Андріївці в Бахмутському районі тривають – про це повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі Радіо Свобода 14 вересня.

Таким чином він відповів на питання про поточну ситуацію в селі.

«Ми зараз проводимо штурмові дії... Треба зазначати, що вони йдуть зараз, вони успішні, проте зараз говорити про якісь висновки просто зарано з військової точки зору. В цілому ініціатива на нашому боці, ми просуваємося», – сказав він.

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Водночас Бородін не став коментувати, чому заступниця міністра оборони повідомляла про звільнення населеного пункту:

«Я військова людина, мені важко коментувати помилки Міністерства оборони. Це не зовсім мій рівень для коментарів».

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку. Незабаром вона змінила повідомлення, назвавши ситуацію в населеному пункті «дуже складною і мінливою».

Після початкового повідомлення пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади, яка воює на Бахмутському напрямку, назвала цю інформацію «хибною та передчасною».