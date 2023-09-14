ЗСУ знищила російський «тріумф»: в чому унікальність спецоперацій України в окупованому Криму

Що з Андріївкою? Яка ситуація під Бахмутом?

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала в телеграм-каналі, що ЗСУ звільнили Андріївку поблизу Бахмута. Проте у 3-ій окремій штурмовій бригаді заявили, що заява є передчасною. Після того Маляр виправила повідомлення, написавши, що ситуація в Андріївці - “складна і мінлива”. Що відбувається на Бахмутському напрямку?

Унікальні операції ЗСУ в Криму. Тепер «Тріумф»

Вибухи у Євпаторії: ЗСУ підтвердили удар у місце розташування російського ракетного комплексу «земля-повітря». Раніше джерело в СБУ повідомило Радіо Свобода, що біля Євпаторії в окупованому Криму вранці 14 вересня був знищений російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 мільярда доларів. Цю подію назвали унікальною спецоперацією.

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Держдеп: Путін хотів слави Російської імперії, а тепер благає КНДР

Тим часом аналітики намагаються з’ясувати подробиці домовленостей Кім Чен Ина та Путіна. У Держдепі США висловили занепокоєння у зв'язку з переговорами Путіна та лідера КНДР та нагадали про можливість нових санкцій. Переговори Путіна та Кіма відбулися на космодромі «Восточный» в Амурській області Росії. Західні ЗМІ прогнозували домовленості про постачання озброєння Росії для війни в Україні.

Європарламент закликав МКС видати ордер на Лукашенка

Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі. За нею, Олександр Лукашенко та його підлеглі визнаються співучасниками злочинів, які російська армія вчиняє під час повномасштабного вторгнення в Україну. Також Європейський парламент закликав міжнародний суд видати ордер на арешт Лукашенка.