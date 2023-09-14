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Штаб: ЗСУ продовжують тримати оборону біля Ласточкиного та Авдіївки

Ілюстраційне фото. Українські артилеристи ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню «Вампір» по позиціях російських військ поблизу Авдіївки на Донеччині, 31 травня 2023 року

Протягом доби російські війська завдали одного ракетного та 44 авіаційних ударів, а також здійснили 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 14 вересня.

За зведенням, за добу на лінії фронту відбулося понад 20 бойових зіткнень. Українські війська продовжують тримати оборону та «відбили низку ворожих атак» біля Ласточкиного та Авдіївки на Донеччині, а також відбили близько 10 російських атак поблизу Мар’їнки.

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Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

«В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.

Генштаб звітує про 10 авіаударів по місцях зосередження російського особового складу та техніки. Також ракетні війська завдали ударів по російських військових цілях.

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