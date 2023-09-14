«Найперспективніший напрямок». Як змінюється фронт у Запорізькій області?

Як змінюється фронт на Запорізькому напрямку, чи збільшується там кількість російських військових? Як і навіщо вони укріплюють Токмак і Маріуполь? Від чого залежить просування українських військ до Азовського моря і чи може цьому завадити осінньо-зимова погода? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, повідомив 13 вересня Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, в результаті штурмових дій є частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

Українські військові на нинішньому етапі наступальних дій просуваються по 50-200 метрів на добу, хоча інколи руху немає взагалі, що робиться для убезпечення особового складу, повідомив в ефірі телемарафону 10 вересня речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун . За його словами, російські військові постійно підтягують резерви, бо втрачають особовий склад.

. За його словами, російські військові постійно підтягують резерви, бо втрачають особовий склад. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 2 вересня в ефірі телеканалу Freedom заявив, що наступ ЗСУ на південному фронті триває, попри збудовані лінії оборони та накопичений російськими військовими ресурс. За словами Подоляка, битва за вихід до Азовського моря, а потім – за Крим наближається.

2 вересня в ефірі телеканалу Freedom заявив, що наступ ЗСУ на південному фронті триває, попри збудовані лінії оборони та накопичений російськими військовими ресурс. За словами Подоляка, Тим часом російські військові посилюють охорону Токмака Запорізької області після успішних проривів ЗСУ в напрямку міста, повідомив 12 вересня повідомив Центр національного спротиву. За інформацією підпілля, а також Токмацької військової адміністрації у місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд. Також у Токмаку і районі фіксують збільшення кількості особового складу та військової техніки російської армії. У Центрі нацспротиву зазначили, що «окупанти бачать, як Сили оборони України просуваються вперед, і намагаються підготувати свої тили до активних боїв».

Токмак: «зуби дракона», металеві їжаки, блокпости»

Начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб розповів «Новинам Приазов'я», що російські військові суттєво укріплюють місто. За його словами, останнім часом в Токмак прибуває все більше і більше військових.

По паралельних центральних вулицях розміщені «зуби дракона» на перехрестях, металеві їжаки, додаються блокпости

«Військові ці різних національностей, і із Бурятії, і з південних районів, і чуємо що прибувають з так званих «ДНР», «ЛНР». Крім того, йде укріплення самого міста. По паралельних центральних вулицях розміщені «зуби дракона» на перехрестях, металеві їжаки, додаються блокпости, ставляться з бетонних блоків такі укріплення», – каже начальник МВА.

Російські військові розселяються по будинках місцевих жителів не лише у Токмаку, а і в навколишніх селах, розповів посадовець. Натомість люди виїжджають із сіл, до яких наближаються бойові дії, додав керівник адміністрації.

«Тільки вони виїдуть, не проходить там пів дня, як ці хати заселяються російськими військовими. І неважливо, куди вони, в хату, в літню кухню, заселяються масово. Ну, те, що можна вивезти, вони вже вивозили. Вони вже перейшли на грабування підприємств. Вивозиться обладнання, і навіть те, що можна здати на металолом, це теж вивозиться. Не кажучи про зернові культури, техніку сільськогосподарську», – поділився Чуб.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Маріуполь: «вирубають ліси»

Російські військові облаштовують оборонні рубежі та будують бліндажі під Маріуполем в районі селища Нікольське у бік Розівки. Туди вантажівками звозять ліс, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, російську військову техніку переміщують у цивільних вантажівках, намагаючись її маскувати. 12 вересня посадовець повідомив, що через Маріуполь у напрямку Мангуш/Бердянськ російські військові перевозили 19 траків з БМП та іншою гусеничною технікою, особовим складом і вантажівками з боєкомплектом. Остання така велика колона спостерігалася понад місяць тому, перед відступом окупантів з Урожайного, зазначив Андрющенко.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що оскільки у російських військових порушився логістичний маршрут через Крим, вони більш активно використовують напрямок з території Ростовської області Росії через Новоазовськ і Маріуполь.

Використовують Маріуполь як такий майданчик, куди приходить зброя та жива сила

«Була фіксація від місцевих мешканців, що практично вирубають ліси – Федорівський ліс і використовують відповідно, щоб робити окопи, бліндажі для використання оборонних цілей. Вони (окупанти – ред.) використовують Маріуполь як такий майданчик, куди приходить зброя та жива сила. Тут вона довго не затримується, вони її розподіляють, тому що вже навчені досвідом того, що українська бавовна дуже влучно влучає по всій території Маріупольського району», – зазначив він.

Російські військові на влаштованих ними блокпостах ретельно проводять перевірки місцевих жителів, каже депутат.

«Маріуполь – це великий концтабір з тотальним контролем, де залучені до контролю навіть так звані навчальні заклади. Багато постів російської ДАІ в місті. Відповідно місцеві мешканці вже створюють групи у соцмережах, де один одного попереджають, де знаходиться такий пункт, який вони називають «пунктом досмотра», – поділився Забавін.

Він також додав, що російські військові продовжують прикриватися місцевим населенням, оскільки знають, що ЗСУ не будуть обстрілювати цивільні об'єкти.

«Вони будували, наприклад, у Маріуполі ЖК «Невський», який розташований поряд зі стратегічними для окупантів об'єктами, для того, щоб зменшити ризики потрапляння по військових об'єктах. Що стосується інших напрямків, то коли мова йде про узбережжя Азовського моря, де вони розміщують певні підрозділи, люди дуже часто фіксують перельоти гелікоптерів. Тобто росіяни (армія РФ – ред.) продовжують прикриватися мирним населенням», – сказав депутат.

«Вбиті резерви»

Військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський зазначив, що на Запорізькому напрямку ведуться бойові дії високої інтенсивності. Він каже, що там зберігається надзвичайно напружена ситуація, тому що армія РФ намагається зараз будь-яким способом затримати просування українських військ в районі Новопрокопівки і Вербового, щоб не допустити прориву і обходу Новопрокопівки для блокування дій російських військ в районі Вербового.

«Тому просування йде, воно є надзвичайно складним, бої тривають, і буквально наступні кілька днів, можливо, пару тижнів покажуть, наскільки ефективним є рішення, яке було ухвалене щодо активного просування саме в цій зоні», – зазначив Грабський.

Він також зазначив, що російська армія намагається втримати просування українських військ чисельною перевагою.

Намагається стабілізувати ситуацію виключно за рахунок перекидання підрозділів, які вже були задіяні в боях

«Чи залучаються ресурси, які були зібрані в результаті мобілізації, сказати дуже важко, тому що вони можуть бути задіяні й на інших напрямках. Зараз противник використовує ті сили та засоби, які були зосереджені, заздалегідь розміщені вже на лінії фронту. Є таке передчуття в мене, що він (противник) практично вбив всі свої доступні резерви, які він мав, підкреслюю, резерви. Зараз намагається стабілізувати ситуацію виключно за рахунок перекидання підрозділів, які вже були задіяні в боях і мають відносно невелику боєздатність. Але їх багато», – зауважив експерт.

«Останні рубежі оборони»

Російські військові цілком усвідомлюють імовірність ударів українською армією на інших напрямках, не лише на Запорізькому і Бердянському, додав Грабський.

Противник бачить, що його ситуація на лінії фронту на сьогодні не є стабільною

«Противник передбачає вірогідність прориву своїх позицій на інших напрямках. Тому вони зараз досить таким поспішним порядком намагаються встановити додаткові лінії оборони для того, щоб не допустити прориву наших сил та засобів, створюючи глибоко ешелоновані позиції, укріплюючи їх всіма доступними методами і всіма можливими ресурсами. Противник бачить, що його ситуація на лінії фронту на сьогодні не є стабільною, і готується зустрічати просування наших сил оборони на інших ділянках, які вже більш наближені безпосередньо до берегів Азовського моря. Це такі останні рубежі оборони, якщо можна так сказати», – зазначив він в коментарі «Новинам Приазовʼя.

«Знищення артилерії»

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан каже, що Запорізький напрямок на сьогодні є найперспективнішим для просування українських військових. Окрім просування в напрямку Роботиного, є ще ціла низка відрізків фронту, де окупантам дуже некомфортно, зауважив експерт.

Найголовніше те, що знищуються найкращі зразки артилерії

«Наразі якраз ствольна артилерія, наша реактивна артилерія може вражати окупантів на всю глибину їхніх укріплених ліній. І найголовніше те, що знищуються найкращі зразки артилерії. Бачимо, що від близько 20-30 одиниць артилерії знищується щодоби. Якраз саме на цю артилерію покладається саме ця функція в «оборонній лінії Суровікіна». Тобто мінні поля і навіть усі ці укріплення вони не є повноцінними, самодостатніми перепонами на шляху нашого просування. Без артилерії, без вогневої підтримки, нівелюються всі ці міни і вся ця жива сила, яка знаходиться сьогодні в тих добре відритих окопах», – пояснив «Новинам Приазовʼя» Кузан.

Про бойовий потенціал та прорив

Російська армія перекидає на Запорізький напрямок свої підрозділи з лівобережної Херсонщини, Луганщини та Криму, каже експерт. Як тільки цей бойовий потенціал буде доведений до низького рівня, українська армія зможе застосовувати більш активно наступаючі підрозділи та здійснювати прорив фронту, вважає експерт.

«Це методична робота по вибиванню саме противника. Тобто не просто по ослабленню сил противника, а конкретно по методичному вибиванню його артилерійських розрахунків і ствольної артилерії, реактивної й звичайно персоналу. А артилеристи – це також дуже цінні кадри в самій російській армії. Тому бачимо, що бойовий потенціал знижується й окупанти змушені перекидати саме на Запорізький напрямок окремі підрозділи», – каже він.

«Боротьба за логістику»

Основна боротьба на Запорізькому напрямку зараз точиться за логістику, зазначив Кузан. Для російських військ, каже, цей регіон є дуже важливим.

Вздовж Азовського моря і пролягають автодороги та здійснюються забезпечення

«Цей напрямок важливий саме через їхнє сполучення – залізничне й автомобільне. Якщо з автодорогами тут хоча б ситуація більш-менш рівніша, якраз вздовж Азовського моря і пролягають автодороги та здійснюються забезпечення. То все ж із залізницею ситуація у них гірша. І ця гілка Донецька-Волноваха-Токмак – це є саме та основна транспортна артерія, якою перекидаються більшість взагалі воєнної амуніції. Саме до неї й відбувається на сьогодні рух на Бердянському напрямку», – наголосив експерт.

За його словами, ЗСУ якраз намагаються «перерізати» ці шляхи забезпечення російської армії. Це також розуміють і окупаційні сили, оскільки вздовж усієї залізниці вже завдавалися ракетні удари та знищувалися склади окупантів.

«Саме за логістику на сьогодні йде основна боротьба. Тому що саме ось це велике і розтягнуте по фронту південне загалом угруповання Запоріжжя-Херсон потребує великої кількості взагалі забезпечення, і ось саме по забезпеченню наносяться удари ЗСУ», – додав Кузан.

«Потрібно більше зброї»

Вихід ЗСУ до Азовського моря напряму залежить від переданої Україні зброї, вважає експерт. За умови безперебійного забезпечення боєприпасами українські військові зможуть продовжувати активні наступальні бойові дії і в осінньо-зимовий період.

«Звісно, поки у них є аеродроми, прикриття з повітря, ми не можемо рухатися такими стрімкими колонами прориватися, тому що ми будемо потрапляти під вогонь їхніх, наприклад, ударних гелікоптерів К-52, які дійсно мають протитанкові ракети класу «повітря-поверхня» і ракети з дальністю 12 км. Це очевидно, що вони стають дуже важкою мішенню для наших переносних зенітно-ракетних комплексів», – зауважив Кузан.

За його словами, ще одним із основних завдань для українських військових є позбавлення російської армії переваги у повітрі, завдаючи ударів по летовищах та місцях базування авіації РФ.

Потрібна далекобійна зброя, далекобійні ракети у великій кількості

«Тому нам, звичайно, потрібна далекобійна зброя, далекобійні ракети, ті ж такі ракети ATACMS у великій кількості, щоб завдавати масованих ударів, порушити їхню логістику і відповідно позбавити ось ці сили на позиціях прикриття артилерією і прикриття з повітря. А в усьому решта наші сили оборони повністю готові до швидших дій. Тобто все залежить на сьогодні від наших партнерів», – додав експерт.