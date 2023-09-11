У Пентагоні відреагували на повідомлення преси про ймовірне надання Україні ракет ATACMS

У Міністерстві оборони США відреагували на повідомлення преси про ймовірне надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

«З точки зору Міністерства оборони, ми не маємо нічого нового для оголошення. Ми продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з Україною та нашими союзниками та партнерами щодо їхніх потреб у безпековій допомозі. Тож коли і якщо з’явиться щось нове — ми, звичайно, це зробимо (оголошення), але станом на сьогодні я не можу нічого нового надати», – сказав речник Пентагону Пат Райдер.

Днями ABC News із посиланням на офіційних осіб США повідомили, що США, швидше за все, поставлять Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS.

За даними медіа, постачання ракет «розглядається» – і, ймовірно, їх включать до найближчого пакету американської допомоги Україні. Але, за даними джерела ABC News, до моменту отримання ракет можуть пройти місяці.

Залежно від модифікації, далекобійність ракет ATACMS може перевищувати 300 кілометрів. Це дозволить Україні завдавати ударів по російських військах, які розташовані далеко за лінією фронту, – зокрема, в окупованому Криму.

США виявили, що на озброєнні у них більше ATACMS, ніж передбачалося спочатку, повідомили ABC News два чиновники. Хоча поки що неясно, наскільки виявлені комплекси придатні до експлуатації.

Київ місяцями просить Вашингтон надати далекобійні ракети ATACMS. США поки що офіційно не оголошували про рішення надати це озброєння Україні.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.