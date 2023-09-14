У ЗСУ підтвердили удар по ракетному комплексу РФ поблизу Євпаторії

У Збройних силах України підтвердили удар по місцю розташування російського ракетного комплексу «земля-повітря» поблизу Євпаторії в окупованому Криму вранці 14 вересня. Повідомлення про це опублікував Стратком ЗСУ – Центр стратегічних комунікацій української армії.

Подробиць там не навели.

Раніше джерело в Службі безпеки України повідомило Радіо Свобода, що в ході «унікальної спецоперації» біля Євпаторії в окупованому Криму вранці 14 вересня був знищений російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 мільярда доларів.

«По цілі ефективно відпрацювали безпілотники і ракети «Нептун». Спочатку безпілотники СБУ вразили «очі» комплексу – радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пускових комплексах С300/400 «Тріумф», – повідомили в СБУ.

У спецслужбі анонсували «нові сюрпризи» для російських сил в окупованому Криму.

Офіційно СБУ сьогоднішні вибухи не коментувало. Водночас керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок), коментуючи вибухи, заявила, що всі об’єкти, по яких завдаються удари в окупованому Криму та які дотичні до агресії Росії і забезпечення її військового потенціалу, для України вважаються законними цілями.

У ніч на 14 вересня поблизу Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи. Як інформував телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників, вибухи почалися після 5-ої ранку 14 вересня, «прилетіли безпілотники», і, ймовірно, є влучання в установку ППО.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, між Євпаторією й Уютним, де сьогодні було чути вибухи, розташована РЛС військових РФ. Поблизу Заозерного, де також повідомляли про вибухи, розташована база ППО Росії і радіотелескоп П-400 (РТ-32). Докладніше про ці військові об’єкти можна дізнатися на інтерактивній карті.

У російському Міноборони про влучання не повідомляли і заявили, що збили над півостровом 11 дронів.

Крім того, Міністерство оборони Росії вранці 14 вересня заявило про «спробу атаки» на патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергей Котов» в акваторії Чорного моря.

За повідомленням, судно близько 5:00 атакували п’ять безекіпажних морських катерів Збройних сил України. У російському відомстві стверджують, що нібито відбили атаку і знищили морські дрони. Незалежного підтвердження цих даних поки немає.

Напередодні удару зазнав Севастополь, внаслідок чого були пошкоджені два російські кораблі.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.