«Ми працюємо по абсолютно законних цілях»: в ОК «Південь» прокоментували нічні вибухи у Євпаторії

Усі об’єкти, по яких завдаються удари в окупованому Криму та які дотичні до агресії Росії і забезпечення її військового потенціалу, для України вважаються законними цілями. Так нічні вибухи у Євпаторії прокоментувала в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

«Законними цілями на будь-яких українських тимчасово окупованих територіях є всі цілі, які дотичні до агресії країни-терористки. Все, що забезпечує її потенціал, є законною військовою ціллю. Наразі відпрацьовано там, де необхідно було знищити сили та засоби противника», – сказала Гуменюк.

При цьому речниця ОК «Південь» каже: сили ППО Криму достатньо потужні і не варто недооцінювати захист цих об’єктів на території окупованого Криму. Адже за роки окупації російські сили вибудували там потужний захист з протиповітряної оборони з укріпленням і додатковими засобами.

«Наша робота досить складна, досить довготривала. Ми розуміємо, що вони можуть застосовувати маневри силами та засобами. Захист протиповітряної оборони Кримського півострова досить потужний, але ми бачимо, що він недосконалий», – сказала Гуменюк.

За її словами, на території окупованого Криму є багато російських військових баз. І щоб вберегти від атак, їх постійно переміщують.

«Ворог вдається до маневрів і переміщень, тому що розуміє, що необхідно переховувати свої резерви, запаси і потужності, оскільки використання далекобійної зброї Силами оборони вдається досить вдало. Таких баз багато і в названому вами секторі (населені пункти Молочне і Уютне поблизу Євпаторії – ред.) і не обов’язково це ураження безпосередньо конкретної військової бази. Дуже багато потужностей ворога розташовано безпосередньо з використанням цивільних об’єктів. Але ми працюємо лише по перевірених цілях», – додала Гуменюк.

У ніч на 14 вересня поблизу Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи. В російському Міноборони заявили, що збили над півостровом 11 дронів.