Нова атака на Крим після Севастополя. Кім Чен Ин таки дасть Путіну ракети?

- Внаслідок нічної атаки у тимчасово окупованому Севастополі були пошкоджені російські кораблі, котрі, найімовірніше, не підлягають відновленню, кажуть в українській розвідці. У трансляції – нові деталі цього інциденту.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Попри санкції, Росія наростила виробництво ракет і снарядів, відзначає видання New York Times. В українські розвідці з такими даними не погоджуються. То які справи у Москви з запасами зброї – дивіться далі.
- Далекобійні ракети ATACMS та Taurus. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про «просування вперед» у питанні надання їх Києву. Чи означає це просування вперед, що найближчим часом вони з'являться на полі бою?
- Лідер Північної Кореї під час візиту до Росії пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» Москві. Якою буде ця підтримка на ділі та до чого слід готуватися Україні та Заходу?
- Будь-який українець, який постраждав від воєнного злочину, має право на відшкодування. Саме цим буде займатися Реєстр збитків, роботу якого анонсують українські парламентарі. Що це за реєстр і коли він запрацює?
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