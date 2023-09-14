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Політика

Нова атака на Крим після Севастополя. Кім Чен Ин таки дасть Путіну ракети?

  • Внаслідок нічної атаки у тимчасово окупованому Севастополі були пошкоджені російські кораблі, котрі, найімовірніше, не підлягають відновленню, кажуть в українській розвідці. У трансляції – нові деталі цього інциденту.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Попри санкції, Росія наростила виробництво ракет і снарядів, відзначає видання New York Times. В українські розвідці з такими даними не погоджуються. То які справи у Москви з запасами зброї – дивіться далі.
  • Далекобійні ракети ATACMS та Taurus. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про «просування вперед» у питанні надання їх Києву. Чи означає це просування вперед, що найближчим часом вони з'являться на полі бою?
  • Лідер Північної Кореї під час візиту до Росії пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» Москві. Якою буде ця підтримка на ділі та до чого слід готуватися Україні та Заходу?
  • Будь-який українець, який постраждав від воєнного злочину, має право на відшкодування. Саме цим буде займатися Реєстр збитків, роботу якого анонсують українські парламентарі. Що це за реєстр і коли він запрацює?
Постачальник-«парія» і Росія: яку зброю Північна Корея може надати РФ
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Постачальник-«парія» і Росія: яку зброю Північна Корея може надати РФ

Президент Росії Володимир Путін дивиться на Північну Корею як на джерело поповнення свого арсеналу для продовження широкомасштабної війни проти України, оскільки Збройні сили України та санкції низки світових держав значно зменшили військову потугу країни-агресора.

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