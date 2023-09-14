Нова атака на Крим після Севастополя. Кім Чен Ин таки дасть Путіну ракети?

Сєвєродонецьк: яким було місто до повномасштабного вторгнення РФ? Архівні кадри та спогади місцевого

Владислав Кравець – оператор і фотограф, який більшу частину свого життя провів у Сєвєродонецьку на Луганщині. Він вирішив дослідити рідне місто і почав із дрону знімати райони та цікаві місця Сєвєродонецька. На сьогодні у нього один із найбільших архівів Сєвєродонецька