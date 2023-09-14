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У Криму перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи в районі Євпаторії

В окупованому Криму місцеві телеграм-канали з посиланням на жителів повідомляють про потужні вибухи в районі Євпаторії, Заозерного і Уютного.

Як інформує телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників, вибухи почалися після 5-ої ранку 14 вересня, «прилетіли безпілотники», і, ймовірно, є влучання в установку ППО.

За повідомленням, від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох «будинки ходили ходуном».

Державне російське видання «РИА Новости Крым» повідомило, що рух Керченським мостом «тимчасово зупинили».

Також про вибухи в районі села Уютне повідомило «Суспільне» з посиланням на місцевого жителя. За даними видання, по вулицях їздять машини «швидкої допомоги» та рятувальників. За повідомленням, у районі вибуху розміщена військова частина.

Українські військові ситуацію поки не коментували. Даних про вибухи від окупаційної влади Криму і від російського Міноборони також поки не було.

Напередодні удару зазнав Севастополь, внаслідок чого були пошкоджені два російські кораблі.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.

Мапа російських військових об'єктів в Криму

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