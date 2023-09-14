В ISW прокоментували удар по Севастополю

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що очевидне знищення двох суден російського флоту в окупованому Севастополі, швидше за все, призведе до того, що сухий док стане непридатним для використання, доки російські сили не зможуть розчистити уламки, що може зайняти значний час.

Аналітики у новому звіті зауважують, що ступінь пошкодження об’єктів судноремонтного заводу в Севастополі за межами сухого доку невідома, «а будь-які пошкодження одного з основних ремонтних об’єктів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, ймовірно, матимуть серйозні наслідки у разі подальших українських ударів по російських військово-морських силах».

В ISW також звернули увагу на те, що російські чиновники здебільшого не коментували удар, тоді як окремі російські ультранаціоналісти відповіли передбачуваним обуренням.

«Кримська окупаційна влада стверджувала, що внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки і поранені кілька десятків людей, але не повідомила, чи є поранені російськими військовими. Відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловив глибоке обурення цим ударом і закликав завдати ударів у відповідь по західних підприємствах, що, ймовірно, виробили ракети, які Україна використовувала під час удару», – йдеться в повідомленні.

«Заклик Соловйова до ескалації із Заходом є шаблонною риторикою для його внутрішньої аудиторії, але не відображає жодної фактичної позиції Кремля з цього приводу. Російські військові блогери висловили стурбованість тим, що український удар є передвісником посилення кампанії блокування Україною окупованого Криму. Один із них стверджував, що російські війська не в змозі завдати масштабних ударів по українських аеродромах і що бездіяльність російських військових дозволила українським силам достатньо зміцнити аеродроми проти російських ударів», – додали в ISW.

У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання. Вони розташовані на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній бухті. Ці дані підтверджуються супутниковими даними на спеціалізованому ресурсі firms.modaps.eosdis.nasa.gov.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.