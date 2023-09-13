Після нічного удару по Севастополю знову перекрили рух на Керченському мосту

На Керченському мосту, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, знову перекритий рух автомобілів, повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на російський телеграм-канал про оперативну ситуацію на мосту.

Про причини зупинки руху поки не інформували.

Раніше Керченський міст перекривали у ніч на 13 вересня перед першими повідомленнями про вибухи у Севастополі, внаслідок яких, як з’ясувалося згодом, сталася пожежа на судноремонтному заводі і були пошкоджені два російські судна.