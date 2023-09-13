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Після нічного удару по Севастополю знову перекрили рух на Керченському мосту

Про причини зупинки руху поки не інформували

На Керченському мосту, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, знову перекритий рух автомобілів, повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на російський телеграм-канал про оперативну ситуацію на мосту.

Про причини зупинки руху поки не інформували.

Раніше Керченський міст перекривали у ніч на 13 вересня перед першими повідомленнями про вибухи у Севастополі, внаслідок яких, як з’ясувалося згодом, сталася пожежа на судноремонтному заводі і були пошкоджені два російські судна.

Мапа російських військових об'єктів в Криму

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