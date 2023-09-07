ВМС України: Керченський міст охороняють 6 катерів і 5 кораблів російського флоту

Керченський міст охороняють шість катерів та п’ять кораблів Федеральної служби безпеки Росії, заявив в ефірі українського телебачення представник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Про це повідомляє медіа Міністерства оборони України АрміяInform.

Також росіяни, за його словами, будують систему загороджень, насамперед йдеться про бонові загородження.

«Вони будують систему загородження, і насамперед це бонові загородження. Міст вони намагаються прикривати від можливих ударів, і насамперед їхні зусилля помітні з південного напрямку», – наголосив Плетенчук.

У середині серпня речник ВМС України повідомив, що після вибухів біля Керченського мосту росіяни посилили його охорону.

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Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.

12 серпня повідомляли про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви тоді не коментувала.

Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджував, що ракету збили над Керченською протокою.