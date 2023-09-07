У Росії заявляють про збиття дронів в Підмосков’ї та ще двох областях

У Росії заявляють про збиття дронів в Ростовській області та Підмосков’ї.



Як пише міноборони РФ, «знищено три українські БПЛА, з них два над територією Ростовської області та один над Раменським районом Московської області». Місцева влада звітує, що один упав за містом Ростов-на-Дону, інший нібито у центрі міста, є постраждалий.

У соцмережах пишуть, що у Ростові вибух пролунав біля штабу Південного військового округу РФ.

Крім того, повідомляється про збиття БПЛА над Брянською областю РФ. Про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Українська сторона ці заяви РФ не коментувала.

Останнім часом дрони регулярно атакують російські території, зокрема й Москву. Про звуки вибухів повідомляють також в окупованому Криму.