Крим: російські поліцейські почали приходити до хлопців-випускників ВНЗ – «КримSOS»

Російські поліцейські почали обходити будинки випускників кримських вищих навчальних закладів, повідомляє правозахисна організація «КримSOS».

Йдеться про хлопців, які після завершення вищих навчальних закладів не з’явилися до військкоматів.

Один із таких випадків стався 4 вересня. Додому до випускника кримського університету прийшла окупаційна поліція. Це пояснили тим, що військкомат дав запит у поліцію через те, що хлопець не прийшов туди після завершення навчання.

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«КримSOS» відомо, що це не поодинокі випадки. Працівники окупаційної поліції приходять додому і на роботу до випускників вишів.

Раніше правозахисники повідомляли, що в деяких містах анексованого Криму представники військкоматів видають повістки на виходах із мечетей. Це відбувається в п’ятницю, коли багато мусульман відвідують мечеті для молитви.

Загалом за роки анексії Криму Росія вже незаконно провела 16 призовних кампаній на півострові, незважаючи на те, що подібні процеси заборонені Женевською конвенцією та є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.