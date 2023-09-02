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Як кримчани воюють за повернення півострова

Як кримчани воюють за повернення півострова
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Як кримчани воюють за повернення півострова

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79-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ воює на найгарячіших напрямках лінії фронту.

Один із найкращих аеророзвідників бригади з позивним «Фіксиком», до 2014 року служив у Криму. Каже, що під час окупації Росією Криму було багато дезінформації і багато хто не усвідомлював масштаб того, що відбувається. Кримчанин із позивним «Вегасом» командир роти у 79-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Каже, зрозумів 2014 року, що Росія – «не брат, а ворог». Хотів би бути в перших рядах, коли звільнятимуть Крим. Ще один боєць 79 ОДШБр ЗСУ із Криму із позивним «Хижаком», каже що від війни не втомився, спочатку потрібно закінчити на східному напрямку фронту, а потім – «Крим забрати назад».

Автори: Ігор Токар, Микита Ісайко, Дмитро Кологривий

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