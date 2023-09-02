Крим: через Керч перекидають колони російської військової техніки

У Керчі 2 вересня помічено велику колону російської військової техніки. Як повідомляє кореспондент проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, через центральний район міста пройшли військові вантажні автомобілі, КАМАЗ та УРАЛ.

Колона їхала з боку Керченського морського торговельного порту, куди прибувають пороми з Росії, і прямувала на виїзд із міста.

На деяких військових вантажівках були повністю закриті тенти, інші вантажівки – також з тентами, але не наглухо зашнуровані.

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За повідомленнями жителів Керчі, останніми днями російські військові колони перекидають через місто вдень та вночі. При цьому російські військові утворюють аварійні ситуації на дорогах Керчі.

10 травня журналісти Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту анексованого у 2014 році Росією Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими та законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях з геолокаціями у Криму.