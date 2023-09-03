«Хочуть пробити «коридор»: військові про мету наступу армії РФ поблизу Куп’янська

На Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ намагається «прорвати оборону ЗСУ», особливо в районі Новоєгорівки Луганської області, повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, але «спроби окупантів були безуспішними».

«Ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі «коридор» у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені «панівні висоти», – пояснив речник.

За його словами, армія РФ намагатиметься «вклинитися», аби просунутися до річки Оскіл, проте, «поки атаки ворога не мають успіхів, ЗСУ стримують штурми».

«Вчора (2 вересня – ред.) нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку, також знищити один польовий склад із боєприпасами, одну автівку, сім безпілотників, шість із них типу «Ланцет», – додав Євлаш.

1 вересня представник представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що останніми дня українські військові домоглися «помітного прогресу» на південному напрямку фронту.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися. Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.