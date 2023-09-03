Внаслідок удару по селу на Дніпропетровщині постраждало чотири людини – МВС

Зранку в неділю, 3 вересня, російські військові вдарили по селу Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За даними відомства, близько 5:25 ранку армія РФ обстріляла Олексіївку з реактивних систем залпового вогню, були пошкоджені:

4 житлові будинки;

будівля;

4 автомобілі.

«Окрім того, впродовж доби армія Росії била по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громаді. Пошкоджено 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, магазин, легкові автомобілі та сільськогосподарський транспорт, обірвано лінію електромереж», – пише пресслужба.

Внаслідок ранкових обстрілів відомо про чотирьох постраждалих, підсумували в МВС.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікопольський район, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.