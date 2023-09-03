Сили РФ вдарили по Харківщині, бомба впала поблизу школи – Синєгубов

По Ізюмському районі Харківщини армія РФ завдала ударів керованими авіабомбами, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи», – зазначив Снєгубов.

За його інформацією, у Шийківці російські військові пошкодили приватний житловий будинок та господарчі споруди, обійшлось без постраждалих.

Синєгубов зазначив, що минулої доби під вогнем армії РФ перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

«Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію, обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам'янку та інші населені пункти», – додав Синєгубов.

Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 4,5 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів, уточнив голова ОВА.

Через посилення обстрілів 10 серпня у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.