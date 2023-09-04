У Криму зросла кількість ухвал у справах про «дискредитацію армії РФ» – «КримSOS»

У Криму за півтора року російські суди винесли 409 ухвал за адміністративними справами про нібито «дискредитацію армії РФ», повідомила 4 вересня правозахисна організація «КримSOS». Менш ніж місяць тому їх зафіксували 389.

«За півтора року в окупованому Криму «суди» винесли 409 ухвал про притягнення до адміністративної відповідальності за нібито дискредитацію російської армії та три вироки у кримінальних справах про нібито повторну дискредитацію російської армії», – розповів аналітик Євген Ярошенко.

У «КримSOS» зазначили, що найбільшу кількість ухвал у цих справах виніс підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя – 62.

47% постанов про притягнення до відповідальності за статтею «дискредитація армії РФ» винесли підконтрольні Росії Євпаторійський міський суд, міський суд Феодосії, Ялтинський міський суд, Сакський районний суд і вищезгаданий Київський районний суд Сімферополя.

При цьому в аналогічному підрахунку «КримSOS» станом на 10 серпня було зафіксовано 389 постанов у адміністративних справах за «дискредитацію армії РФ».

Організація Qırım Gayesi («Кримська ідея») підрахувала, що у Криму з лютого по травень 2023 року склали не менше ніж 103 протоколи за «дискредитацію російської армії» (стаття 20.3.3 КпАП РФ).

Раніше правозахисна організація «Кримський процес» повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Криму склали 350 протоколів за «дискредитацію російської армії» та висловлювання проукраїнської позиції.

4 березня 2022 року російські депутати ухвалили поправки до законодавства РФ, що передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за дискредитацію збройних сил Росії. Це дозволяє переслідувати людей за поширення інформації та висловлення позиції про повномасштабну війну РФ проти України, що відрізняються від офіційної позиції російської влади.