На Керченському мосту на понад годину зупиняли рух автотранспорту

На Керченському мосту, що з’єднує окупований Крим із Росією, ввечері 5 вересня на понад годину зупиняли рух автотранспорту.

Про перекриття руху повідомив російський телеграм-канал з оперативної ситуації на мосту. Про причини обмеження проїзду автомобілів не повідомляли.

У ніч на 2 вересня Керченський міст не працював понад три години. У Міноборони Росії стверджували, що тоді міст намагалися двічі атакувати «безекіпажними катерами».

3 вересня голова пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі українського телемарафону заявила, що росіяни почали частіше перекривати Керченський міст через «ненадійність конструкції». За її словами, конструкції мосту «не витримують навантажень» після постійних атак ЗСУ.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російські війська затоплюють пороми, щоб захистити Керченський міст. У ГУР стверджували, що армія РФ планує затопити щонайменше шість плавзасобів для створення захисної смуги перед мостом. Між затопленими поромами, як стверджується, російські військові мають намір встановити бонові загородження.

30 серпня у розпорядженні Радіо Свобода опинилися супутникові знімки сервісу Planet.com, на яких видно, що на південь від мосту встановили баржі: вони не затоплені, а, найімовірніше, закріплені якорями на одному місці. Ці баржі, ймовірно, вважаються основою для загородження проти українських морських дронів.

Напередодні Міноборони Росії двічі заявило про спробу атаки на Керченський міст. У російському відомстві стверджували, що його намагалися атакувати три морські безпілотники України.