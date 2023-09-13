Журналісти Крим.Реалії оновили мапу військових об’єктів РФ після атаки на завод у Севастополі

Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії оновили інтерактивну мапу російських військових об’єктів у Криму, додавши інформацію про ракетну атаку на Севастопольський морський завод.

У Севастополі 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання. Вони розташовані на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній бухті. Ці дані підтверджуються супутниковими даними на спеціалізованому ресурсі firms.modaps.eosdis.nasa.gov.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ.

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«Є пошкодження судноремонтного заводу імені Орджонікідзе у місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити поразку великого десантного корабля та підводного човна», – заявили у розвідці.

10 травня журналісти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну мапу Кримського півострова з 223 діючими, тимчасовими та законсервованими військовими об’єктами Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями у Криму.

Тепер на мапі 12 категорій, 232 військові об’єкти, 63 геолокації фортифікаційних споруд, а також відмічені місця 51 випадку прильотів по російських військових об’єктах та логістичній інфраструктурі.