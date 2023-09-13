ЗСУ вперше влучили у російський підводний човен: Путін не може впоратися з атаками на Крим?

У ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Внаслідок ракетного обстрілу в Севастополі сталася пожежа на «Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе». Пізніше Міноборони Росії заявило про пошкодження двох кораблів, що перебувають на ремонті. Йдеться про великий десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону».

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Українська розвідка підтвердила атаку на Севастополь: представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що планова робота щодо демілітаризації півострова продовжується.

Горіло цієї ночі і в Москві: очевидці зафіксували стовпи диму та спалах в районі Останкінської вежі, чули вибухи. Однак офіційно влада РФ не підтвердила причину займання.

Тим часом Сили оборони України продовжують оборону на сході та півдні України, а також наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, повідомляє речник Генерального штабу Андрій Ковальов.

Цієї доби російські війська намагалися прорвати оборону України біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку та Синьківки на Лиманському. А Сили оборони мали частковий успіх у районі Кліщїївки Донецької області, повідомляють в українському Генштабі.

Як атаки на Кримський півострів вплинуть на ситуацію на Півдні України, та наскільки болючі для флоту РФ пошкодження цих кораблів?

Яких змін чекати на фронті після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина?

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!