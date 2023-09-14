Міноборони РФ заявило про «спробу атаки» на патрульний корабель і відреагувало на дані про вибухи в Криму

Міністерство оборони Росії вранці 14 вересня заявило про «спробу атаки» на патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергей Котов» в акваторії Чорного моря.

За повідомленням, судно близько 5:00 атакували п’ять безекіпажних морських катерів Збройних сил України. У російському відомстві стверджують, що нібито відбили атаку і знищили морські дрони. Незалежного підтвердження цих даних поки немає. Українська сторона ситуацію наразі не коментувала.

Крім того, Міноборони Росії відреагувало на повідомлення про чергові вибухи в окупованому Криму, заявивши, що йдеться про атаку 11 безпілотників, які нібито також були знищені. Незалежно перевірити це повідомлення редакція поки також не може.

Раніше сьогодні в окупованому Криму місцеві телеграм-канали з посиланням на жителів повідомляли про потужні вибухи в районі Євпаторії, Заозерного і Уютного.

Як інформує телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх підписників, вибухи почалися після 5-ої ранку 14 вересня, «прилетіли безпілотники», і, ймовірно, є влучання в установку ППО.

За повідомленням, від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох «будинки ходили ходуном».

Державне російське видання «РИА Новости Крым» повідомило, що рух Керченським мостом «тимчасово зупинили».

Також про вибухи в районі села Уютне повідомило «Суспільне» з посиланням на місцевого жителя. За даними видання, по вулицях їздять машини «швидкої допомоги» та рятувальників. За повідомленням, у районі вибуху розміщена військова частина.

Українські військові ситуацію поки не коментували.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, між Євпаторією й Уютним, де сьогодні було чути вибухи, розташована РЛС військових РФ. Також поблизу Заозерного, де також повідомляли про вибухи, розташована база ППО Росії і радіотелескоп П-400 (РТ-32).

Докладніше про ці військові об’єкти можна дізнатися на інтерактивній карті.

Напередодні удару зазнав Севастополь, внаслідок чого були пошкоджені два російські кораблі.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.