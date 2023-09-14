Апеляційний суд зобов’язав демонтувати «храм-МАФ» УПЦ (МП) на території Музею історії України – Мінкультури

Північний апеляційний господарський суд Києва зобов’язав демонтувати Десятинний храм Української православної церкви (Московського патріархату) на території Національного музею історії України.

«14 вересня 2023 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов’язання звільнити ділянку від незаконно збудованого «храму-МАФу» на території Національного музею історії України, розглянувши апеляційну скаргу Релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва», – йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

У відомстві зазначають, що розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

«Храм-МАФ» побудували без жодних дозволів. Він знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква». Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що земельна ділянка має бути приведена у попередній стан, а роботи повинні відбутися коштом релігійної громади.

З сайту УПЦ (МП) видно, що її представники поінформовані про рішення суду, на ресурсі називають зобов’язання звільнити ділянку – «знесенням».

15 лютого Господарський суд міста Києва у рамках розгляду справи щодо «храму-мафу» УПЦ (МП) на території Національного музею історії України постановив звільнити займану територію.

Споруду, яка належить УПЦ (МП), біля фундаменту Десятинної церкви у Києві збудували в 2012 році. Судова тяганина щодо незаконності зведення будівлі триває кілька років. А тим часом «каплиця» продовжує стояти на території історичної пам’ятки та в охоронній зоні ЮНЕСКО.