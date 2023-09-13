Естонія вслід за Латвією і Литвою заборонила в’їзд автомобілів із реєстрацією в Росії

Естонія вслід за Латвією і Литвою також запровадила заборону на в’їзд на свою територію автомобілів із російською реєстрацією. Як повідомляє телеканал «Настоящее время», заборона починає діяти 13 вересня.

Латвія й Литва напередодні також закрили можливість в’їзду на автомобілях з російськими номерами, але Фінляндія та Польща, які також мають спільний кордон з Росією, про обмеження поки не повідомляли.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, у країні «дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найбільш ефективні при спільному введенні санкцій».

Тим часом, влада ЄС вчетверте за чотири дні змінила трактування заборони на ввезення речей росіян, у тому числі одягу, парфумерії та автомобілів. Єврокомісія ввечері 12 вересня оновила відповідь на питання за санкційною статтею 3i «Чи можуть російські громадяни тимчасово привозити з собою до країн ЄС товари для особистого користування (personal goods) та автомобілі, перелічені у додатку XXI, у тому числі в рамках туристичних поїздок?». Раніше ця відповідь містила категоричне «ні».

Зараз це слово звідти прибрали і додали, що «товари, які викликають несуттєве занепокоєння з погляду обходу санкцій, такі як предмети особистої гігієни або одяг, як одягнений на приїжджому, так і той, що зберігається в його багажі», повинні бути оцінені прикордонниками «пропорційним і розумним способом».