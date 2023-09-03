ЗМІ: уряд Латвії планує збільшити фінансування на підтримку українських біженців

Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро на підтримку народу України. Про це повідомляє видання Delfi.

За даними медіа, 28 березня цього року було видано наказ про надання Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку фінансування у розмірі 21 788 249 євро для покриття витрат органами місцевого самоврядування у 2023 році, які надавали підтримку громадянам України, включаючи надання проживання та харчування.



Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32 152 527 євро, щоб і надалі покривати ці витрати.



Міністр фінансів має проінформувати комісію Сейму (парламент) з питань бюджету та фінансів про зміни в асигнуваннях. Якщо вона не матиме заперечень протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях набудуть чинності, додає Delfi.

Латвія підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії як надаючи військову підтримку, так і надаючи притулок громадянам України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну значна кількість українців – переважно жінки та діти – змушені були тікати від війни. За даними ООН, станом серпень кількість біженців з України становить 5,8 млн людей, у Латвії – близько 32 тисяч.