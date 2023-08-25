Міністерка оборони Латвії повідомила про передачу Україні ще одного вертольота Мі-17

Латвія передала Україні військовий вертоліт Мі-17, повідомила міністерка оборони країни Інара Мурнієце 25 серпня.

За її словами, передачу здійснили збройні сили Латвії.

«Україна успішно воює та повертає собі все нові й нові окуповані території. Латвія буде стояти з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!» – прокоментувала Мурнієце.

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Українська сторона наразі не коментувала передачу.

У січні цього року стало відомо, Литва та Латвія нададуть Україні чотири гелікоптери – Мі-8 та Мі-17 відповідно.

З початку повномасштабної російської агресії Латвія, як і інші країни Балтії – Литва та Естонія – послідовно і рішуче підтримує Україну.