Чотирьох громадян Латвії затримали за підозрою у роботі на ФСБ Росії

Латвійська Cлужба державної безпеки повідомила, що затримала чотирьох громадян Латвії за підозрою у роботі на ФСБ Росії.

Трьох із них відправили під арешт, ще одному заборонять виїжджати з країни та зобов’яжуть повідомляти про зміну місця проживання. За інформацією СДБ, підозрювані за дорученням російських спецслужб «здійснювали діяльність, спрямовану на свободу дій, недоторканність, економічну, соціальну й фізичну безпеку інших осіб».

У ході розслідування СДБ провела обшуки на 14 об’єктах, в результаті яких вилучили «значну кількість» носіїв інформації та документів. Серед них, як підозрює СДБ, є пристрої, які могли б бути використані для незаконної оперативної діяльності.

Осіб, які, ймовірно, працюють на російські спецслужби, затримують і в інших країнах Європи: зокрема, у Польщі, де розкрили «російську шпигунську мережу», Німеччині, Великій Британії.