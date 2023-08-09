У Німеччині затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

У Німеччині 9 серпня затримали підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Ім’я затриманого не розкривається. У документах він згаданий як Томас Х. Відомо, що він є громадянином Німеччини.

За даними слідства, Томас Х. працював у місті Кобленц у федеральному відомстві бундесверу з оснащення, інформаційної техніки та її використання.

Від травня 2023 року затриманий багаторазово за власним бажанням звертався до російського консульства в Бонні та посольства Росії у Берліні. Підозрюваний, як стверджується, пропонував співпрацю російським дипвідомствам, а пізніше передав російській стороні інформацію, яку він отримав у межах своєї професійної діяльності.

Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування проводилося спільно зі Службою військової контррозвідки і Відомством з охорони конституції Німеччини.