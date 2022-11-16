Директор MI5: з Європи вислали сотні російських шпигунів, це стало ударом по російській розвідці

Генеральний директор MI5, британської контррозвідки, Кен Маккаллум заявив, що цього року з Європи, включаючи Велику Британію, було вислано сотні російських агентів впливу. Понад 400 із них, ймовірно, займалися шпигунством під прикриттям дипломатичної та іншої діяльності. Маккаллум назвав це найбільшим стратегічним ударом по російській розвідці в новітній історії Європи.

«Такий масштаб разом із санкціями напевно застав Путіна зненацька», – сказав Маккаллум.

За словами голови MI5, британська розвідка почала посилено боротися з російським шпигунством після спроби отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році. З того часу Велика Британія анулювала понад 100 дипломатичних віз, виданих громадянам Росії.

Боротьба із російським впливом вийшла на новий виток після початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України. Велика Британія була і залишається одним із головних союзників України в Європі, і протистоїть спробам російської сторони звинуватити її у шкідництві, наприклад, у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», наголосив Маккаллум. Він вважає, що Британії доведеться ще багато років бути готовою чинити опір агресії з боку Росії – у тому числі у сфері кібербезпеки.

Однак головною загрозою безпеці Британії та Європи голова MI5 назвав загрозу зі Сходу. На його думку, Китай «затіяв довгу гру» проти Заходу і намагається маніпулювати його політичним життям, впливаючи як на китайські діаспори в Європі, так і на місцевих політиків.

Ще однією проблемою шеф британської розвідки вважає діяльність спецслужб Ірану. За його словами, лише цього року було зафіксовано щонайменше 10 загроз викрадення або вбивства людей у Великій Британії, які виходили від таємних агентів Ірану.