Російське ГРУ вербувало українських біженців у Польщі у диверсанти – WP

Російські спецслужби через інтернет вербували людей для співпраці серед українських біженців у Польщі. Такого висновку дійшли розслідувачі газети The Washington Post. За їхнім твердженням, завербовані біженці отримували різні завдання – від розклеювання листівок до диверсій на залізниці.

До завдань завербованих, за твердженням журналістів, входили проросійська агітація, розвідка у польських портах, встановлення камер стеження на залізницях та «маячків» GPS у військових вантажах, що проходять через Польщу в бік України. У березні 2023 року, як повідомляє The Washington Post із посиланням на польські спецслужби, завербовані отримували накази влаштовувати диверсії на польській залізниці, щоб завадити доставці військової техніки до України.

Польські спецслужби вважають замовником російське Головне управління Генштабу (відоме як ГРУ). Вони, за словами журналістів, називають цю операцію найбільшою загрозою в країні НАТО з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За даними The Washington Post, зараз у Польщі за підозрою в диверсійній діяльності та шпигунстві заарештовано 12 громадян України, які приїхали з її східних областей і жили в країні в статусі біженців, троє громадян Білорусі та один росіянин.

Російське МЗС не відповіло на прохання журналістів The Washington Post прокоментувати результати розслідування.

Через Польщу в Україну надходить близько 80% усієї військової допомоги країн НАТО. Влада Польщі посилює безпеку на кордоні у звʼязку з прибуттям до сусідньої Білорусі найманців російського угруповання «ПВК Вагнера».