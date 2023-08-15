Президент Дуда відзначив роль України в гарантуванні безпеки Польщі

Польща є безпечнішою завдяки захисникам України, які стримують російський наступ. Про це польський президент Анджей Дуда заявив 15 серпня на параді з нагоди Дня Війська Польського.

«Серед іншого, завдяки нашій допомозі Україна захистилася і продовжує боротися. І завдяки тому, що захисники України, стримують російську навалу, Польща сьогодні є безпечнішою… Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі», – цитує Дуду агенція PAP.

Президент України Володимир Зеленський також привітав поляків із їхнім національним святом.

«Солідарність завжди перемагає, і ми з вами завжди будемо вільними – і Україна, і Польща – поки ми разом пліч-о-пліч. Дякуємо за підтримку нашого захисту!» – написав глава держави у твітері.

У Варшаві 15 серпня відбувся найбільший військовий парад із 1989 року.

День Війська Польського відзначається у річницю перемоги польських військ над російською Червоною Армією у Варшавській битві у 1920 році. Протягом попередніх трьох років парад у столиці Польщі 15 серпня не проводився.

У параді взяли участь близько двох тисяч людей, а також 200 бойових машин та 90 літаків. Це сучасна військова техніка польського, корейського та американського виробництва, закуплена Збройними силами Польщі впродовж останніх років.