Дуда вшанував памʼять воїнів УНР, які разом із поляками розгромили більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня поклав квіти до пам’ятного знаку воїнам Української Народної Республіки на православному цвинтарі у Варшаві.

Під час церемонії польський лідер став на одне коліно. Таким чином Дуда віддав шану військовим Армії УНР, які у 1920 році пліч-о-пліч із польською Армією допомогли Польщі захистили незалежність сусідньої держави і завдали нищівної поразки Червоній армії.

В історії цей вирішальний епізод радянсько-польської війни називають «Диво на Віслі». Тоді спільна перемога зупинила наступ Червоної армії в Європі.

Нині Польща є одним із найвідданіших союзників України в її опорі повномасштабній російській агресії. Польща надала прихисток мільйонам українських біженців і допомагає українським військовим в обороні держави.