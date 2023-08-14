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Дуда вшанував памʼять воїнів УНР, які разом із поляками розгромили більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда (л) із президентом України Володимиром Зеленським, липень 2023 року

Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня поклав квіти до пам’ятного знаку воїнам Української Народної Республіки на православному цвинтарі у Варшаві.

Під час церемонії польський лідер став на одне коліно. Таким чином Дуда віддав шану військовим Армії УНР, які у 1920 році пліч-о-пліч із польською Армією допомогли Польщі захистили незалежність сусідньої держави і завдали нищівної поразки Червоній армії.

В історії цей вирішальний епізод радянсько-польської війни називають «Диво на Віслі». Тоді спільна перемога зупинила наступ Червоної армії в Європі.

Нині Польща є одним із найвідданіших союзників України в її опорі повномасштабній російській агресії. Польща надала прихисток мільйонам українських біженців і допомагає українським військовим в обороні держави.

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