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Зеленський привітав поляків з Днем Війська Польського

POLAND-MILITARY/

Президент України Володимир Зеленський привітав поляків із їхнім національним святом.

«З нагоди Дня Війська Польського передаю Польщі та її Збройним силам найкращі побажання. Солідарність завжди перемагає, і ми з вами завжди будемо вільними – і Україна, і Польща – поки ми разом пліч-о-пліч. Дякуємо за підтримку нашого захисту!» – написав глава держави у твітері.

У Варшаві 15 серпня відбувся найбільший військовий парад із 1989 року.

День Війська Польського відзначається у річницю перемоги польських військ над російською Червоною Армією у Варшавській битві у 1920 році. Протягом попередніх трьох років парад у столиці Польщі 15 серпня не проводився.

День Збройних сил Польщі: військовий парад (фоторепортаж)
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День Збройних сил Польщі: військовий парад (фоторепортаж)

15 серпня у Польщі відзначають День Збройних сил або Свято Війська Польського. Саме цю дату було обрано на честь перемоги Польщі над Червоною армією Радянського Союзу в 1920 році.

У параді взяли участь близько двох тисяч людей, а також 200 бойових машин та 90 літаків. Це сучасна військова техніка польського, корейського та американського виробництва, закуплена Збройними силами Польщі впродовж останніх років.

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