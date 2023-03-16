Міністр оборони Польщі підтвердив викриття шпигунської мережі

Міністр оборони Польщі заявив, що країна викрила шпигунську мережу, повідомляє Reuters.

Він не надав додаткових подробиць, але його заява була зроблена після того, як 15 березня приватна радіокомпанія RMF FM повідомила про затримання групи шпигунів, які працювали на Росію.

RMF повідомила, що польські служби безпеки затримали шістьох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. За даними медіа, група планувала диверсійну діяльність. RMF повідомила, що шестеро заарештованих були вихідцями з країн на схід від Польщі та працювали на російську розвідку.

Шпигуни мали приховані камери на важливих залізничних маршрутах, переважно в південному Підкарпатському регіоні.