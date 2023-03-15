Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Польщі шістьох іноземців підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Перевезення військової техніки, фото ілюстративне

Співробітники польського Агентства внутрішньої безпеки затримали шістьох іноземних громадян за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Вони, як вважає спецслужба, за допомогою мережі прихованих відеокамер спостерігали за перевезеннями вантажів залізницею біля ключової для постачання озброєння в Україну залізничної станції.

Відеокамери були розміщені на ключових ділянках колій та залізничних вузлах у Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною, передає 15 березня з посиланням на джерела радіостанція RMF. Там розташований транспортний маршрут, яким відбувається військовий транзит в Україну та експорт українських товарів до країн і портів ЄС.

Більшість камер розташовувалася в районі підʼїздів до аеропорту міста Жешува, куди надходять військові вантажі для України. На польській залізниці та на обʼєктах критичної інфраструктури запроваджений режим підвищеної готовності, повідомляє радіостанція.

Дані про затриманих, зокрема, країну їхнього громадянства, радіостанція не наводить. Офіційно ситуація не коментувалася. Агенція PAP повідомляє, що офіційна заява уряду щодо ситуації запланована на 16 березня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG