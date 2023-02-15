Суд у Росії засудив громадянина України до 16 років колонії

У Росії Тульський обласний суд визнав громадянина України винним за статтею про шпигунство та засудив до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, повідомляє Обʼєднана пресслужба судів Тульської області.

У матеріалах суду сказано, що фігурант справи, імʼя якого не розкривається, з січня 2020 року до затримання в серпні 2021 року збирав у Тулі дані, що становлять державну таємницю, щоб передати їх іноземній державі.

За даними ФСБ Росії, українець виконував завдання розвідувальних служб України та збирав інформацію про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння. Для цього, за версією російської спецслужби, чоловік збирався вербувати «працівників російських оборонних підприємств із числа секретоносіїв». У ФСБ говорили, що затримали українця на місці злочину.

Суд у Тулі почав розглядати справу про шпигунство в листопаді 2022 року. Засідання відбувалися в закритому режимі.