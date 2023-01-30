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ЗМІ: у Словенії затримали двох іноземців, яких підозрюють у шпигунстві на Росію

За інформацією ЗМІ, підозрювані були агентами ГРУ та працювали у Словенії під фальшивими іменами. Фото ілюстративне

Служба розвідки та безпеки Словенії затримала двох іноземних громадян за підозрою у шпигунстві на користь Росії, повідомляють 24ur.com та SiolNET.

За інформацією видань, підозрювані були агентами ГРУ та працювали у Словенії під фальшивими іменами. Один із них мав громадянство Аргентини. Їх затримали в офісній будівлі в люблянському районі Бежиград.

Загалом їм загрожує до восьми років позбавлення волі за шпигунство та надання неправдивих показань при перетині кордону.

Минулого тижняу Німеччині повідомили про затримання підозрюваного в зборі даних для російської розвідки.

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