ЗМІ: у Словенії затримали двох іноземців, яких підозрюють у шпигунстві на Росію

Служба розвідки та безпеки Словенії затримала двох іноземних громадян за підозрою у шпигунстві на користь Росії, повідомляють 24ur.com та SiolNET.



За інформацією видань, підозрювані були агентами ГРУ та працювали у Словенії під фальшивими іменами. Один із них мав громадянство Аргентини. Їх затримали в офісній будівлі в люблянському районі Бежиград.



Загалом їм загрожує до восьми років позбавлення волі за шпигунство та надання неправдивих показань при перетині кордону.

Минулого тижняу Німеччині повідомили про затримання підозрюваного в зборі даних для російської розвідки.