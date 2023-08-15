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У Британії заарештували трьох болгар за підозрою в шпигунстві на користь Росії

За версією слідства, згадані громадяни Болгарії тривалий час жили в Британії і працювали на російські спецслужби

У Великій Британії заарештували трьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь Росії, повідомило 15 серпня BBC.

За повідомленням, обвинувачені були заарештовані в лютому і з того часу перебувають під вартою, перше засідання в їхній справі призначене на січень 2024 року.

За версією слідства, згадані громадяни Болгарії тривалий час жили в Британії і працювали на російські спецслужби. У затриманих виявили паспорти громадян Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Посольство Софії в Лондоні у відповідь на запит Болгарської служби Радіо Свобода заявило, що в дипмісії не мають інформації про затримання болгарських громадян. «Наше посольство і консульська служба не були проінформовані британською владою про затримання цих людей», – заявив посол Марін Райков. За словами дипломата, британська влада може не інформувати іноземні посольства, якщо про це просять затримані.

МЗС Болгарії повідомило, що все ще вивчає справу.

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