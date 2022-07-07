Переказ 890 тисяч доларів для посольства Росії у Болгарії заблокували

Переказ на рахунок посольства Росії в Софії на суму 890 тисяч доларів заблокували через санкції Євросоюзу, повідомив міністр фінансів Болгарії Асен Василев, інформує Болгарське національне радіо.

За словами міністра, російська дипмісія повідомила, що гроші призначені для виплати зарплат співробітникам і попросила зняти санкції для цього переказу. Скасування узгоджується з Єврокомісією.

Василев зазначив, що блокування відбулося автоматично на підставі санкцій ЄС.

Деякі болгарські парламентарі побоюються, що російська сторона у відповідь може заблокувати рахунки болгарських дипломатів у Москві.

У посольстві Росії підтвердили державному російському агентству ТАСС інформацію про блокування переказу, але відмовилися від подальших коментарів.

28 червня Болгарія повідомила, що висилає 70 дипломатів і технічних співробітників посольства Росії. Російська влада заявляє, що робота посольства і генконсульств тепер «фактично паралізована».

Софія відкинула заклик російського посольства переглянути рішення про висилку. У заяві дипмісії йшлося про те, що якщо рішення не буде переглянуте, посольство в Софії може бути закрите.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Кирил Петков заявив, що в країні залишаться 43 російські дипломати, і назвав це достатньою кількістю. У ЄС також відкинули російські претензії.

МЗС Росії пообіцяло вжити заходів у відповідь.

Європейські країни вислали сотні російських дипломатичних співробітників після того, як Москва розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого. Росія відповіла взаємністю, відправивши додому дипломатів із багатьох країн ЄС.