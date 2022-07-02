Війна проти України і сутність Кремля: Росія висуває ультиматум Болгарії

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Міністерство закордонних справ розгляне питання про можливе закриття посольства Росії в Софії після того, як уряд Болгарії ухвалив рішення про висилку з країни 70 російських дипломатів. Раніше про можливість закриття посольства говорила його керівниця Елеонора Митрофанова, яка навіть погрожувала Болгарії розривом дипломатичних відносин.

У Москві рішення болгарського уряду називають безпрецедентним. Елеонора Митрофанова навіть дозволила собі виступити з ультиматумом до уряду Болгарії: скасувати рішення до полудня п’ятниці. Зрозуміло, що жоден уряд суверенної держави не дозволить, щоб із ним розмовляли в такому тоні. Виконувач обов’язків прем’єра Болгарії Кирил Пєтков відкинув ультиматум і наголосив, що посольству Росії ніхто не заважає працювати.

Якщо російське посольство не є притулком для шпигунів, для Москви воно – не посольство

І це справді так. У посольстві Росії залишаються ще 43 дипломатичні співробітники, яких поки що ніхто не виганяв. Тому прем’єр має рацію: посольство може працювати. Але займатися розвідувальною діяльністю, сприяти дестабілізації ситуації в Болгарії російське посольство справді не зможе.

Але, якщо російське посольство не є притулком для шпигунів, для Москви воно – не посольство. Ось чому так роздратовані у Москві. І ось чому провокують конфлікт із Софією. Але навряд чи у цьому досягнуть успіху.

Ми даремно думаємо, що політика тотальної неповаги та зневаги з боку Кремля стосується лише України

Рішення Петкова було підтримано і в його власній партії «Продовжуємо зміни», і в опозиційній партії ГЕРБ, яку очолює колишній прем’єр Бойко Борисов. А болгарські соціалісти – це колишні комуністи, давні союзники Москви – були обурені. Обурені настільки, що їхня лідерка Корнелія Нінова попередила, що не продовжуватиме переговори з партією Петкова про нову коаліцію, якщо прем’єр збереже свою посаду.

Втім, коли Пєтков запропонував замість себе кандидатуру свого найближчого соратника, заступника голови уряду та міністра фінансів Асена Василєва, соціалісти повернулися за стіл переговорів. Тому що навіть недавні друзі Кремля чудово розуміють, що жодних перспектив для розвитку відносин із Росією Болгарія не має.

Після масштабного нападу Росії на Україну політиків, які готові миритися із російською поведінкою, у європейських країнах все менше

Цього не розуміють, здається, лише у Москві. Ми даремно думаємо, що політика тотальної неповаги та зневаги з боку Кремля стосується лише України. Для російського керівництва та дипломатів Болгарія – прохідний двір, а не держава.

Елеонора Митрофанова, колишня глава одіозного Росспівробітництва, цього центру ідеологічних диверсій Москви, поводиться у Софії не як посол, а як губернатор. Тож ультиматум, з яким вона звернулася до болгарського уряду – це не виняток, а закономірність.

Але тільки от після масштабного нападу Росії на Україну політиків, які готові миритися із російською поведінкою, у європейських країнах все менше. Своїми погрозами про закриття посольства (і, звичайно, посольства Болгарії в Росії) і навіть про розрив дипломатичних відносин Митрофанова вже нікого в Софії не налякає.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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