Росіянам із посвідкою на проживання в Латвії можуть надати час для вивчення мови

Громадянам Росії, які постійно проживають у Латвії, можуть надати відстрочку на два роки, щоб вони встигли скласти іспит з латиської мови. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Маріс Кучинскіс.

Кучинскіс сказав, що уряд має намір змінити імміграційний закон, щоб надати росіянам у Латвії тимчасові посвідки на проживання ще на два роки, доки вони не вивчать державну мову. Він наголосив, що Латвія поки не має наміру депортувати росіян, які не надали сертифікати про володіння латиською.

Раніше повідомлялося, що влада країни може запропонувати кільком тисячам росіян, які ще не склали іспит, залишити країну з початку осені. Їхні посвідки на проживання не будуть переоформлені. Серед цих громадян Росії багато людей похилого віку, яким вивчення мови дається важко.

У Латвії живе 25 317 громадян Росії з особливим статусом. Перш ніж отримати російський паспорт, вони були латвійськими громадянами або так званими негромадянами.

Наприкінці вересня 2022 року латвійський парламент законодавчо анулював постійні посвідки на проживання для таких людей з 2 вересня 2023 року. Щоб зберегти право жити в Латвії, вони мають оформити дозвіл на проживання за новою процедурою.

Для цього потрібно подати до Управління у справах громадянства та імміграції свідоцтво про знання латиської мови та довести, що щомісячні доходи впродовж останнього року були не нижчими від мінімальної зарплати (620 євро у 2023 році) або що людина отримує латвійську пенсію.