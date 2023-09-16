Україна збільшить виробництво безпілотників – Федоров

До кінця року Україна збільшить виробництво безпілотників у близько 140 разів, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише Reuters.

«Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно», – заявив Федоров.

Як він відзначив, у порівнянні з минулим роком, вже до кінця 2023 року виробництво безпілотників в Україні зросте приблизно в 120-140 разів.

За словами Федорова, сьогодні тестуються системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів й наводити на них БпЛА навіть у разі застосування радіоелектронної боротьби.

«Наразі це все на стадії тестування, але деякі безпілотники, які ми купуємо, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, чи танк, чи певний транспортний засіб. Ці технології активно використовуються», – відзначив Федоров.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.